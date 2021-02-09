Специалисты Университета Лилля во Франции создали устройство, с помощью которого можно самостоятельно сделать тест на COVID-19. Для этого человеку понадобится лишь смартфон, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info и телеканал BFM.
Разработка по форме представляет собой флеш-накопитель, который подключается в разъем телефона. На помещенную в него одноразовую тестовую полоску нужно поместить несколько капель жидкости, полученной методом взятия мазка из носа.
– Лучше, чтобы такую пробу взял какой-нибудь медицинский работник. Но в разработке у нас уже находится усовершенствованное устройство, которое позволит проводить более легкий тест на основе слюны, – сказала главный разработчик, профессор Сабин Сзюнеритс.
Специалист обратила внимание, что "коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые и реагирует датчик, так как их появление меняет силу электрического сигнала на его электродах".
Получить результат теста можно всего за десять минут. Разработка способна обнаружить коронавирус в 90% случаев. Результат теста появляется на экране смартфона вместе с графиком и цифровыми показателями.
Фото: pixabay.com
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Во Франции создали тест на COVID-19, который проводится самостоятельно с помощью смартфона
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