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  2. Во Франции скорая помощь станет платной для тех, кому не потребуется госпитализация

Во Франции скорая помощь станет платной для тех, кому не потребуется госпитализация

В будущем году во Франции вызов скорой помощи станет платным для тех, кому не потребуется госпитализация. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik France. 


Оплату будут взимать уже с 1 января. Вызов машины скорой помощи на дом будет стоить 19,61 евро и не будет покрываться страховками.  Подобные меры, как предполагается, увеличат доходы медучреждений. При этом врачи опасаются, что с введением платы за вызов скорой, конфликтных ситуаций с гражданами может стать больше, а на медиков, кроме медицинских вопросов в разгар распространения коронавирусной инфекции, лягут еще и финансовые заботы. 

Против введения платы за вызов скорой помощи уже высказались некоторые французские политики, а пользователи социальных сетей назвали эту меру "крахом системы здравоохранения" во Франции.

Фото: pixabay.com
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