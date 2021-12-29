Во Франции скорая помощь станет платной для тех, кому не потребуется госпитализация

В будущем году во Франции вызов скорой помощи станет платным для тех, кому не потребуется госпитализация. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik France.
Оплату будут взимать уже с 1 января. Вызов машины скорой помощи на дом будет стоить 19,61 евро и не будет покрываться страховками. Подобные меры, как предполагается, увеличат доходы медучреждений. При этом врачи опасаются, что с введением платы за вызов скорой, конфликтных ситуаций с гражданами может стать больше, а на медиков, кроме медицинских вопросов в разгар распространения коронавирусной инфекции, лягут еще и финансовые заботы.
Против введения платы за вызов скорой помощи уже высказались некоторые французские политики, а пользователи социальных сетей назвали эту меру "крахом системы здравоохранения" во Франции.
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