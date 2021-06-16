Комендантский час будет отменен во Франции с 21 июня в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Жан Кастекс по итогам совещаний Совета обороны и правительства Франции, сообщает ТАСС.
– Санитарная ситуация в стране становится лучше, – пояснил он. – Комендантский час, который сейчас действует с 23:00 до 6:00, будет отменен в ночь на понедельник.
Глава правительства также сообщил, что кабинет министров принял решение отменить обязательное ношение масок на улице. Будет внесено соответствующее изменение в санитарные правила в четверг. Это решение последовало вслед за тем, как накануне многие болельщики вышли на улицы Парижа без масок, чтобы отпраздновать победу французской сборной в футбольном матче Франция – Германия. Как пояснил премьер-министр, ношение маски по-прежнему будет обязательным в помещениях, на стадионах, на рынках, в очереди.
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Во Франции с 21 июня отменят комендантский час
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