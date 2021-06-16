Во Франции с 21 июня отменят комендантский час

– пояснил он.Глава правительства также сообщил, что кабинет министров принял решение отменить обязательное ношение масок на улице. Будет внесено соответствующее изменение в санитарные правила в четверг. Это решение последовало вслед за тем, как накануне многие болельщики вышли на улицы Парижа без масок, чтобы отпраздновать победу французской сборной в футбольном матче Франция – Германия. Как пояснил премьер-министр, ношение маски по-прежнему будет обязательным в помещениях, на стадионах, на рынках, в очереди.