Противники 5G подожгли вышку, в результате чего около 1,5 млн жителей районов вокруг французского Лиможа на время остались без услуг связи, радио и телевидения мобильного оператора Orange. Об этом сообщает Le Figaro.
Поджог совершила 11 января группа "Комитет за отмену 5G и его мира". На вызов выехали более двадцати пожарных, которым в итоге удалось потушить 230-метровую конструкцию.
Хулиганы никому не известны. Только сообщается, что группа "Комитет за отмену 5G и его мира" прислала электронное письмо одному из местных изданий, в котором заявила, что видит в технологии угрозу и будет воевать с ней всеми доступными способами. Свою операцию по разрушению вышки они назвали борьбой "за шум ветра и пение птиц".
В прокуратуре Лиможа сообщили, что подожженная вышка не использовалась для связи 5G. По факту поджога возбуждено дело, операторы TDF и Orange собираются судиться с хулиганами.
Фото: pixabay.com
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Во Франции противники 5G подожгли вышку
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