Лаборатория французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) начала техническую работу по расшифровке бортовых самописцев со сбитого под Тегераном украинского пассажирского лайнера, пишет ТАСС.
"Технические работы в нашей лаборатории снимаются и записываются несколькими камерами, - подчеркивают в коммюнике. - Видеотрансляция в прямом эфире идет в отдельное помещение, где находятся заинтересованные стороны".
Иранское агентство ISNA 31 мая информировало, что власти Ирана не стали отправлять бортовые самописцы сбитого лайнера в Украину. Подчеркивается, что такое решение было принято из-за задержки ответа украинской стороны на предложения Ирана.
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Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing
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