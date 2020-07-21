Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

подчеркивают в коммюнике. -Иранское агентство ISNA 31 мая информировало, что власти Ирана не стали отправлять бортовые самописцы сбитого лайнера в Украину. Подчеркивается, что такое решение было принято из-за задержки ответа украинской стороны на предложения Ирана.