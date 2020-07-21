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  2. Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

Лаборатория французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) начала техническую работу по расшифровке бортовых самописцев со сбитого под Тегераном украинского пассажирского лайнера, пишет ТАСС.

"Технические работы в нашей лаборатории снимаются и записываются несколькими камерами, - подчеркивают в коммюнике. - Видеотрансляция в прямом эфире идет в отдельное помещение, где находятся заинтересованные стороны".

Иранское агентство ISNA 31 мая информировало, что власти Ирана не стали отправлять бортовые самописцы сбитого лайнера в Украину. Подчеркивается, что такое решение было принято из-за задержки ответа украинской стороны на предложения Ирана.
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