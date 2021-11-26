Во Франции предложили создать гуманитарный коридор для беженцев, желающих попасть в Великобританию

Как пояснил политик, таким способом можно помочь беженцам безопасно попасть в Великобританию. Сейчас многие из них погибают, пытаясь на лодках пересечь Ла-Манш.– подчеркнул Жан-Люк Меланшон.– добавил политик, имея в виду организацию паромов, которые помогут беженцам добраться до Англии.Он отметил, что Франция не должна быть "защитным заграждением" от беженцев для Великобритании.Число беженцев, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно увеличивается. В 2021 году в Соединенное Королевство по этому маршруту прибыли более 25 тысяч нелегальных мигрантов. 11 ноября был зафиксирован суточный максимум – 1185 человек.Путешествие через проливы небезопасно, многие беженцы погибают. Так, 24 ноября в районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до британского побережья. Погибли 27 человек, спасатели продолжают поиск пропавших без вести.