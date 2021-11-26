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  2. Во Франции предложили создать гуманитарный коридор для беженцев, желающих попасть в Великобританию

Во Франции предложили создать гуманитарный коридор для беженцев, желающих попасть в Великобританию

Депутат французского Национального собрания Жан-Люк Меланшон предложил создать гуманитарный коридор для беженцев между Францией и Великобританией, передает французский телеканал BFM TV.


Как пояснил политик, таким способом можно помочь беженцам безопасно попасть в Великобританию. Сейчас многие из них погибают, пытаясь на лодках пересечь Ла-Манш. 

"Для меня приоритетом являются люди. У меня больше нет слов, чтобы описать то, что мы делаем", – подчеркнул Жан-Люк Меланшон.

"Мы поможем людям пересечь границу", – добавил политик, имея в виду организацию паромов, которые помогут беженцам добраться до Англии.

Он отметил, что Франция не должна быть "защитным заграждением" от беженцев для Великобритании.

Число беженцев, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно увеличивается. В 2021 году в Соединенное Королевство по этому маршруту прибыли более 25 тысяч нелегальных мигрантов. 11 ноября был зафиксирован суточный максимум – 1185 человек.

Путешествие через проливы небезопасно, многие беженцы погибают. Так, 24 ноября в районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до британского побережья. Погибли 27 человек, спасатели продолжают поиск пропавших без вести.  
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