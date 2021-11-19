Во Франции предложили ревакцинировать против коронавируса людей старше 40 лет

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) советует провести ревакцинацию против коронавирусной инфекции всем людям старше 40 лет, пишет ТАСС.
– Верховный комитет по здравоохранению рекомендует расширить возрастные границы населения, которое имеет право на ревакцинацию от COVID-19. Он советует предложить ревакцинацию людям в возрасте 40 лет и старше по истечении шести месяцев после первичной вакцинации, – говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.
Также уточняется, что, согласно последним исследованиям, ревакцинация эффективна для данной возрастной группы.
Комитет предупреждает, что во Франции пока наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В некоторых департаментах количество случаев инфицирования превысило отметку 50 на 100 тыс. жителей.
Накануне во Франции ревакцинация стала обязательной для людей старше 65 лет. В случае если лица этой возрастной группы не получат бустерную дозу препарата против коронавируса до 15 декабря, их санитарный пропуск будет деактивирован.
Согласно информации Минздрава Франции, полный курс вакцинации к этому моменту в стране прошли по меньшей мере 50,5 млн человек.