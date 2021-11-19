Во Франции предложили ревакцинировать против коронавируса людей старше 40 лет

– говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.Также уточняется, что, согласно последним исследованиям, ревакцинация эффективна для данной возрастной группы.Комитет предупреждает, что во Франции пока наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В некоторых департаментах количество случаев инфицирования превысило отметку 50 на 100 тыс. жителей.Накануне во Франции ревакцинация стала обязательной для людей старше 65 лет. В случае если лица этой возрастной группы не получат бустерную дозу препарата против коронавируса до 15 декабря, их санитарный пропуск будет деактивирован.Согласно информации Минздрава Франции, полный курс вакцинации к этому моменту в стране прошли по меньшей мере 50,5 млн человек.