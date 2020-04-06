Во Франции ожидают сильнейший спад экономики с 1945 года

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что страну может ждать сильнейший экономический спад с 1945 года, пишет Ouest-France.

Министр напомнил, что самый низкий показатель роста французской экономики со времен завершения Второй мировой войны был зафиксирован в 2009 году после финансового кризиса 2009-го — минус 2,2%. Кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, по его словам, будет заметно сильнее.

«Нас, очевидно, ждет цифра гораздо выше -2,2%. Это показывает степень экономического шока, с которым мы сейчас сталкиваемся», — подчеркнул Ле Мэр.

Всеобщий карантин был объявлен во Франции с 17 марта и продлится как минимум до 15 апреля. По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), ограничительные меры сократили общую экономическую активность на 35%.

Французские власти в условиях пандемии принимают ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, в стране введен финансируемый государством режим частичной безработицы, который позволяет избежать массовых увольнений сотрудников. Сейчас во Франции насчитается порядка 5 млн частично безработных.

Согласно последней информации, в стране зафиксировано почти 94 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа — это пятый показатель в мире после США, Испании, Италии и Германии. Более 8 тысяч пациентов умерли, свыше 16 тысяч вылечились.