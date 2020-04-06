Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+18 oC
USD: 2.55
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Во Франции ожидают сильнейший спад экономики с 1945 года

Во Франции ожидают сильнейший спад экономики с 1945 года

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что страну может ждать сильнейший экономический спад с 1945 года, пишет Ouest-France.

Министр напомнил, что самый низкий показатель роста французской экономики со времен завершения Второй мировой войны был зафиксирован в 2009 году после финансового кризиса 2009-го — минус 2,2%. Кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, по его словам, будет заметно сильнее.

«Нас, очевидно, ждет цифра гораздо выше -2,2%. Это показывает степень экономического шока, с которым мы сейчас сталкиваемся», — подчеркнул Ле Мэр.

Всеобщий карантин был объявлен во Франции с 17 марта и продлится как минимум до 15 апреля. По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), ограничительные меры сократили общую экономическую активность на 35%.

Французские власти в условиях пандемии принимают ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, в стране введен финансируемый государством режим частичной безработицы, который позволяет избежать массовых увольнений сотрудников. Сейчас во Франции насчитается порядка 5 млн частично безработных.

Согласно последней информации, в стране зафиксировано почти 94 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа — это пятый показатель в мире после США, Испании, Италии и Германии. Более 8 тысяч пациентов умерли, свыше 16 тысяч вылечились.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Назван Всемирный автомобиль 2020 года
МЧС готово помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Бизнес показывает пример поддержки медработников Минской области
Минобразования рекомендует выпускникам вместо запуска воздушных шаров посадить цветы и деревья
Министр по чрезвычайным ситуациям: «Центр безопасности» может заработать в Минске уже в этом году
В Климовичах столкнулось два Volkswagen. Пассажирку деблокировали спасатели
В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда
Минчанин оплачивал покупки в интернете картами иностранцев
Караник: Важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса
Литвин: заметно обострилась политика памяти
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
В Беларуси увеличили лимит по бесконтактным картам, которым можно воспользоваться без ПИН-кода
Почти 50 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране
Депутаты рассмотрели новую редакцию закона о здравоохранении
Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается контролируемой
В Пинском районе поддержали бизнес снижением арендной платы
Данилович: победа в Великой Отечественной войне имеет огромное значение для белорусской государственности
В пятницу в Беларуси от -2 до +13, в воскресенье снова потеплеет до +18
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина
АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей
мнение
Всеволод ШИМОВ
Евросоюз: мигрантам здесь не рады
Авторы
СКАНИРУЙТЕ