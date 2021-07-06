Во вторник, 6 июля, на Лазурном берегу Франции в 74-й раз откроется международный Каннский кинофестиваль. По традиции в нем примут участие режиссеры, продюсеры, сценаристы, актеры из стран пяти континентов, информирует ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса фестиваль не проводился уже два сезона, однако в этом году организаторы приложили много усилий, чтобы он все-таки состоялся, правда, при строгих санитарных мерах. Теперь, находясь на площадках киносмотра, гостям необходимо каждые 48 часов сдавать тест на COVID-19. Те, кто уже получил прививку от коронавируса, должны предоставить сертификат о вакцинации препаратами, которые утверждены в Евросоюзе.
Вентиляция в помещения будет работать непрерывно. Количество гостей в залах будет ограничено. На всей территории фестиваля посетители должны обязательно находиться в защитных масках и пользоваться антисептиком. Во дворце будет работать медкабинет.
Что касается самого кинофестиваля, то зрители поднимутся по лестнице дворца, который расположен на набережной Круазет. Отмечается, что встречать гостей будут президент киносмотра Пьер Лескюр и генеральный директор Тьерри Фремо.
Организаторы кинофорума просмотрели в общей сложности 2800 кинолент и отобрали для его различных программ 60 картин. Только 24 из них приглашены участвовать в основном конкурсе.
Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" – работы итальянского мэтра Нанни Моретти "Три этажа" (Tre Piani), американского постановщика Шона Пенна "День флага" (Flag Day), музыкальная картина "Аннетт" (Annette) француза Леоса Каракса, лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Непорочная дева" (Benedetta), авторская картина японца Рюсаке Хамагучи "Ты можешь водить мою машину" (Drive my car).
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Во Франции открывается 74-й Каннский кинофестиваль
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