Во Франции открывается 74-й Каннский кинофестиваль

Из-за пандемии коронавируса фестиваль не проводился уже два сезона, однако в этом году организаторы приложили много усилий, чтобы он все-таки состоялся, правда, при строгих санитарных мерах. Теперь, находясь на площадках киносмотра, гостям необходимо каждые 48 часов сдавать тест на COVID-19. Те, кто уже получил прививку от коронавируса, должны предоставить сертификат о вакцинации препаратами, которые утверждены в Евросоюзе.Вентиляция в помещения будет работать непрерывно. Количество гостей в залах будет ограничено. На всей территории фестиваля посетители должны обязательно находиться в защитных масках и пользоваться антисептиком. Во дворце будет работать медкабинет.Что касается самого кинофестиваля, то зрители поднимутся по лестнице дворца, который расположен на набережной Круазет. Отмечается, что встречать гостей будут президент киносмотра Пьер Лескюр и генеральный директор Тьерри Фремо.Организаторы кинофорума просмотрели в общей сложности 2800 кинолент и отобрали для его различных программ 60 картин. Только 24 из них приглашены участвовать в основном конкурсе.Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" – работы итальянского мэтра Нанни Моретти "Три этажа" (Tre Piani), американского постановщика Шона Пенна "День флага" (Flag Day), музыкальная картина "Аннетт" (Annette) француза Леоса Каракса, лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Непорочная дева" (Benedetta), авторская картина японца Рюсаке Хамагучи "Ты можешь водить мою машину" (Drive my car).