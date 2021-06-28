В результате инцидента более 20 гонщиков пострадали, четверым пришлось сняться с гонки, пишет RT.
Сообщается, что крупная авария произошла на первом этапе «Тур де Франс». Там на узком участке дороги, где гонщики ехали единым пелотоном из практически 200 человек, одна из болельщиц держала свой плакат так, что тот выступал на проезжую часть. В картонку врезался один из участников соревнований, это вызвало цепную реакцию и превратилось в массовый завал. Известно, что 21 гонщику понадобилась помощь медиков, четверо снялись с соревнований из-за травм.
По данным издания, руководство «Тур де Франс» намерено подать в суд на виновницу инцидента. Местная полиция объявила болельщицу в розыск.
Видео: FloBikes
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Во Франции объявили в розыск болельщицу, которая устроила массовый завал на «Тур де Франс»
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