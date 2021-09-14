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Во Франции непривитых медиков будут отстранять от работы

С 15 сентября 2021 года все медработники Франции для допуска к работе обязаны предъявить справки о пройденной вакцинации. В противном случае они будут отстранены, сообщает интернет-издание The Local.


Это правило будет распространяться на всех работников сферы здравоохранения и сотрудников домов престарелых, а также на волонтеров этих учреждений. Крайний срок для получения хотя бы первой прививки – 15 сентября. Если медработник получил первую дозу вакцины, он сможет продолжать работать, но при условии сдачи ПЦР-теста каждые 72 часа. Кто не сможет предъявить соответствующие документы, не будет иметь возможности работать. 

Работодателям, которые не будут проверять показания о вакцинации своих сотрудников, грозит штраф в размере 135 евро, а за более чем три подобных факта он может увеличиться до 3750 евро.

По актуальной информации, во Франции прививку от коронавируса сделали примерно 88% медицинских работников.

Фото из архива БЕЛТА
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