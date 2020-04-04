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  2. Во Франции мужчина с ножом устроил резню: погибли два человека

Во Франции мужчина с ножом устроил резню: погибли два человека

Мужчина с ножом набросился на людей в Роман-сюр-Изере (департамент Дром) на юго-востоке Франции, в результате чего погибли два человека, еще семеро получили ранения, передает телеканал BFM.

Инцидент произошел сегодня около 11.00 в центре города. Мужчина стала наносить удары ножом случайным прохожим и посетителям магазина.

Правоохранители вскоре задержали злоумышленника, который назвал себя 33-летним суданцем, однако документов, подтверждающих личность, у него не было. Мотивы мужчины пока не установлены.

Все пострадавшие госпитализированы, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Прокуратура Валанса возбудила уголовное дело, однако происшествие пока не расценивают как теракт. Следователи рассматривают несколько версий случившегося, одна из них предполагает, что у мужчины случился нервный срыв из-за продолжительной самоизоляции на фоне пандемии COVID-19.

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