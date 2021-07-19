Власти страны допускают, что некоторые ограничения и комендантский час могут снова ввести в отдельных частях страны. Такое решение принято из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.
Он отметил, что президент страны Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения 12 июля указал, что правом для введения карантинных ограничений будут обладать префекты французских регионов.
– Мы должны действовать в зависимости от тяжести ситуации, – уточнил он и назвал вакцинацию единственным шансом справиться с пандемией.
18 июля Министерство здравоохранения Франции сообщило, что за сутки во Франции было выявлено более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Как указывают эксперты, этот показатель говорит о новой волне коронавируса в стране.
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Во Франции могут вновь ввести комендантский час из-за коронавируса
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