Во Франции могут вновь ввести комендантский час из-за коронавируса

Он отметил, что президент страны Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения 12 июля указал, что правом для введения карантинных ограничений будут обладать префекты французских регионов., – уточнил он и назвал вакцинацию единственным шансом справиться с пандемией.18 июля Министерство здравоохранения Франции сообщило, что за сутки во Франции было выявлено более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Как указывают эксперты, этот показатель говорит о новой волне коронавируса в стране.