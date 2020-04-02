Во флагманском смартфоне Samsung обнаружили скрытую функцию

Во флагманской линейке смартфонов Samsung — Galaxy S20 обнаружили скрытый режим работы дисплея, который помогает экономить заряд аккумулятора при сохранении высокой четкости изображения, сообщает XDA Developers.





В этом режиме частота обновления дисплея составляет 96 герц, а разрешение 2400х1080 или 1600х720 пикселей. По сравнению с обычным режимом нагрузка на аккумулятор существенно снижается. Для активации скрытой функции необходимо внести изменения в прошивку смартфона.

По умолчанию Galaxy S20 имеют два режима работы, пишет РИА Новости. В обычном режиме частота обновления экрана составляет 60 герц, разрешение — 3200х1440 пикселей. Второй вариант снижает разрешение экрана до 2400х1080 пикселей, но увеличивает частоту обновления дисплея до 120 герц.

Флагманская линейка смартфонов Galaxy S20 от южнокорейского производителя была представлена в середине февраля.

Старшая модель флагманской линейки «Самсунг» — S20 Ultra имеет дисплей диагональю в 6,9 дюйма и 108-мегапиксельную тройную камеру. У S20 и S20+ экраны в 6,2 и 6,7 дюйма соответственно и 64-мегапиксельная камера.

Фото: "Самсунг"