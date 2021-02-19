Во Дворце Независимости прошла экскурсия для работников предприятий и организаций химической, горной и нефтяной отраслей промышленности

Попасть во Дворец Независимости нынче, конечно, можно, не выходя из дома. Открыть обновленный официальный сайт Президента и посетить виртуальную экскурсию. Впрочем, если есть возможность увидеть весь его масштаб воочию, почему бы ей не воспользоваться? Тем более что интерес – огромный. Сегодня по залам и кабинетам рабочей резиденции Главы государства (кстати, Александр Лукашенко не любит, когда Дворец называют именно так) с фотоаппаратами и телефонами в руках прогуливались работники предприятий и организаций химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. Увидели за полтора часа многое.



Председатель Белхимпрофсоюза Светлана Клочок вводит в курс дела: в Минске сегодняшние гости Дворца Независимости собрались по долгу службы.



– В столице проходил трехдневный республиканский семинар по информационной работе, – отмечает она. – В составе участников – руководители профсоюзных органов со всей страны, наши социальные партнеры, которые занимаются идеологической и кадровой работой на профильных предприятиях, и редакторы нашей корпоративной прессы. Корпоративных газет, кстати, у нас девять, есть и свой ведомственный журнал.



Все экскурсанты во Дворце Независимости впервые. Работники «Беларуськалия» и страховой компании «Белнефтестрах», «Могилевхимволокна» и «СветлогорскХимволокна», ОАО «Гродно-Азот» и «Лидской лакокраски», «Белшины» и «Полоцк-Стекловолокна». Всего – 34 человека.



– Во Дворец Независимости хотели попасть давно. Считаем, что представители наших ведущих предприятий достойны того, чтобы прикоснуться к этой частичке истории, которую каждый из нас видел лишь по телевидению. Свою работу мы обычно совмещаем с экскурсиями, посещением исторических мест. Накануне, например, мы побывали в Храме-памятнике в честь Всех Святых, посетили крипту. И для многих это тоже было впервые, – добавляет Светлана Клочок. – Дворец Независимости – это лицо страны, и мне очень нравится, что он доступен для трудящихся.



Эмоции зашкаливают у всех:



– Величественность, блеск, шик, красота, – заместитель директора по идеологической работе Борисовского завода пластмассовых изделий Елена Мартинкевич свои эмоции выражает хоть и кратко, но емко и искренне. – То ли, что я ожидала? Эта экскурсия и этот Дворец превзошли все мои ожидания.



– Волнительнее всего было побывать в тех залах, в тех местах, которые ты чаще всего видишь по телевизору. Сразу складывается ощущение, что ты немного прикасаешься к нашей белорусской действительности. Понимаешь, что именно в этих помещениях принимаются те самые важные для нашей страны решения, – резюмирует председатель профкома первичной профсоюзной организации Мозырского НПЗ Олеся Чуманевич. – Я про «зеленый зал», где заседали лидеры «нормандской четверки» (это же исторический момент!), а также про зал торжественных церемоний, где Президент в этом году записывал свое новогоднее обращение и проводил приемы. А что касается красоты и убранства, я испытала гордость. Думаю, что белорусский народ всего этого достоин!