Во Дворце Независимости сложилась добрая традиция: каждый год здесь проходят новогодние представления для ребят из домов-интернатов и приемных семей. Подарки от Главы государства получат около 250 мальчиков и девочек со всей страны.
Режиссер Белгосфилармонии Татьяна Можар рассказывает:
– Ребята здесь могут не только посмотреть праздничное представление, но и, скажем, получить мастер-класс по танцам, который дает ансамбль «Хорошки», попасть в виртуальную реальность, поиграть с аниматорами, сделать своими руками подарки со всевозможными мастерами.
Отдельно режиссер говорит о концепции новогодней сказки:
– Она с элементами квеста. На «Планете фантазий» ждут волшебника. По тоннелю времени он переходит из года в год, из страны в страну и поздравляет детей. Попадает он и в Беларусь, но ему мешает компьютерный вирус, который забирает его в компьютерную игру. Чтобы его спасти, Снегурочка и ее спутники идут за ним и проходят все уровни. В виртуальном, фантастическом мире дети попадают на цветочную поляну, где должны угадать, какие в Беларуси растут цветы, а какие – нет, затем – в наши леса, где загадки им загадывают пауки, на наши озера. В итоге оказываются в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще.
Всего в концерте участвуют около 200 артистов, в том числе детские цирковой и хореографический коллективы, а также аниматоры, развлекающие ребят перед началом представления.
Праздничные представления во Дворце Независимости пройдут также во вторник и среду.
Фото: БЕЛТА
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Во Дворце Независимости проходит новогоднее представление для ребят из домов-интернатов и приемных семей
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