Во Дворце Независимости начала работу выставка, посвященная Дню Независимости и Году народного единства

Сегодня во Дворце Независимости открылась выставка, посвященная Дню Независимости и Году народного единства. Проект включает 57 работ – белорусские пейзажи, которые демонстрируют красоту, уникальность и неповторимость нашей страны. Картины предоставлены Национальным художественным музеем и Национальным центром современного искусства.



В проекте принимают участие 20 художников, в том числе и молодежь, – уроженцы всех областей Беларуси. Первыми гостями выставки стали участники церемонии вручения государственных наград.