Сегодня во Дворце Независимости открылась выставка, посвященная Дню Независимости и Году народного единства. Проект включает 57 работ – белорусские пейзажи, которые демонстрируют красоту, уникальность и неповторимость нашей страны. Картины предоставлены Национальным художественным музеем и Национальным центром современного искусства.
В проекте принимают участие 20 художников, в том числе и молодежь, – уроженцы всех областей Беларуси. Первыми гостями выставки стали участники церемонии вручения государственных наград.
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Во Дворце Независимости начала работу выставка, посвященная Дню Независимости и Году народного единства
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