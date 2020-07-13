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Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Внук Элвиса Пресли, сын его единственного ребенка Лизы Мари покончил с собой. Тело Бенджамина Кио накануне нашли в собственной квартире в калифорнийском городе Калабасас, сообщает TMZсо ссылкой на менеджера Лизы Мари. Он скончался, по информации правоохранителей, от огнестрельного ранения.


Внуку Элвиса Пресли было 27 лет. Его отец – музыкант Дэнни Кио. Бенджамин тоже был музыкантом, но о его личной жизни известно мало. Причины произошедшего пока не называются.

У Лизы Мари есть еще трое детей: 31-летняя актриса Райли Кио и 11-летние дочери-близняшки. Дочь Элвиса четырежды была замужем, в том числе за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

Дэнни Кио был ее первым мужем, брак продержался с 1989 по 1994 год. Брак с Джексоном просуществовал полтора года, а с Кейджем – всего три с половиной месяца. Последним мужем Лизы Мари стал Майкл Локвуд, в котором родились близняшки. В 2016 году после 10 лет брака пара подала на развод.


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