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Внучка Муссолини победила на выборах в Риме

Внучка Бенито Муссолини победила на выборах в городской совет Рима, передает Lenta.ru.

Фото носит иллюстративный характер

В 2021 году 47-летняя Ракеле Муссолини стала популярным кандидатом в итальянской столице. Она будет муниципальным депутатом от правой партии «Братья Италии», получив доверие 8,2 тысячи избирателей. Как уточняет издание, на выборах в 2016-м Ракеле Муссолини также выиграла.

Свой успех женщина не связывает с родственником. «Человек важнее фамилии, какой бы тяжелой она ни была», – заявила она.

Фото: pixabay.com
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