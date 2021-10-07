Внучка Муссолини победила на выборах в Риме

Внучка Бенито Муссолини победила на выборах в городской совет Рима, передает Lenta.ru.
Фото носит иллюстративный характер
В 2021 году 47-летняя Ракеле Муссолини стала популярным кандидатом в итальянской столице. Она будет муниципальным депутатом от правой партии «Братья Италии», получив доверие 8,2 тысячи избирателей. Как уточняет издание, на выборах в 2016-м Ракеле Муссолини также выиграла.
Свой успех женщина не связывает с родственником. «Человек важнее фамилии, какой бы тяжелой она ни была», – заявила она.
Фото: pixabay.com