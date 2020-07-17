Внучка английской королевы тайно вышла замуж

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци произнесли клятвы верности в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке, пишет "Стархит".

Внучка английской королевы Беатрис тайно вышла замуж за Эдоардо Мапелли-Моцци.

Ради свадьбы внучки Елизавета II и ее муж Филипп покинули Виндзорский замок, где они находились на самоизоляции с марта. Монарших супругов в специальном кортеже доставили в часовню Всех Святых в Виндзорском Большом парке, где Беатрис и ее жених произнесли клятвы верности.

– Они очень хотели, чтобы королева присутствовала на свадьбе. Конечно, Беатрис и остальные гости были разочарованы тем, что большая церемония сорвалась. Но Беатрис и Эдоардо очень боялись COVID-19, поэтому приняли все меры безопасности, чтобы гости не заразились, – отметил инсайдер.