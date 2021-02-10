Об этом заявил научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». За день до VI Всебелорусского собрания в студии обсудили приоритеты и цели народного вече.
Эксперт подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание – это мероприятие, которое демонстрирует единство.
– Это гражданский форум, который даст старт и конституционной реформе. Президент в своем докладе обозначит основные направления и векторы, будут учтены мнения делегатов. Возможно, сформируется некий конституционный совет и в течение определенного времени мы выйдем на референдум, – поделился Алексей Дзермант.
Политолог подчеркнул, что народный форум призван сплотить народ, помочь обменяться мнениями людям разных профессий и регионов.
– Собрание имеет высокую степень легитимности. Участвуют депутаты местных Советов и парламентарии. Это избранные народом представители, которые собираются вместе и передают легитимность Главе государства, чтобы он услышал мнение народа и управлял кораблем государства и вел его в том направлении, которое указываем мы. Это интересная и оригинальная форма демократии, наше локальное изобретение, – высказался специалист.
Говоря о приоритетных вопросах приближающегося народного вече, политолог отметил следующее:
– В числе главных тезисов – тема безопасности: мир неспокоен и нестабилен. Отмечу и не самое позитивное отношение стран-соседей к избранному нами пути. Важным постулатом является развитие – сегодня каждый борется за то, чтобы вытеснить конкурента и быть на шаг впереди. Нам нужно сохранить имеющийся потенциал.
По словам эксперта, центральным событием первого дня народного собрания станет доклад Главы государства, в котором будут обозначены приоритеты во внешней политике и социально-экономической сфере.
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ВНС даст старт конституционной реформе – Дзермант
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ