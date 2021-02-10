ВНС даст старт конституционной реформе – Дзермант

Эксперт подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание – это мероприятие, которое демонстрирует единство.– поделился Алексей Дзермант.Политолог подчеркнул, что народный форум призван сплотить народ, помочь обменяться мнениями людям разных профессий и регионов.– высказался специалист.Говоря о приоритетных вопросах приближающегося народного вече, политолог отметил следующее:По словам эксперта, центральным событием первого дня народного собрания станет доклад Главы государства, в котором будут обозначены приоритеты во внешней политике и социально-экономической сфере.