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Внешность нового Porsche 911 GT3 раскрыта до премьеры

Официальная премьера нового Porsche 911 GT3 еще не состоялась, но внешность авто известна уже сейчас, так как очевидцам из Германии удалось раскрыть его облик, пишет Motor.ru.


Самая бескомпромиссная версия в актуальной гамме «девятьсот одиннадцатых» узнаваема по оригинальному обвесу, другой конфигурации выпускной системы, иным колесным дискам и тормозам.

В восьмом поколении Porsche 911 GT3 останется фиксированное заднее антикрыло и «двустволка» выхлопа по центру. Особенностью новинки станут оригинальный передний багажник с прорезями, оптимизированные бамперы, агрессивный диффузор и специальные облегченные колесные диски с креплением одной центральной гайкой.

О технических характеристиках нового Porsche 911 GT3 пока неизвестно. Ожидается, что в авто сохранится задний привод и высокооборотистый атмосферный 4-литровый двигатель. Инсайдеры заявляют, что отдача будет на уровне 550 лошадиных сил. Также они рассказали, что автомобиль может быть оснащен базовой роботизированной трансмиссией.

Предполагается, что официальная премьера пройдет до конца настоящего года.

Фото: carscoops.com
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