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  2. Внешний госдолг Беларуси за январь-февраль снизился на 1,6% до 16,9 млрд долларов

Внешний госдолг Беларуси за январь-февраль снизился на 1,6% до 16,9 млрд долларов

Внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2020 года составил 16,9 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%. Об этом сообщили в Министерстве финансов Беларуси.


В январе-феврале текущего года привлечены внешние госзаймы на 179,5 млн долларов. В том числе 157,2 млн долларов от правительства и банков России, 12,8 млн — от Экспортно-импортного банка Китая, 5,4 млн — от МБРР и 4,1 млн долларов — от ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга в январе-феврале направлено 376,2 млн долларов: 196,7 млн — правительству России, 167,7 млн — банкам Китая и 11,8 млн долларов — МБРР.

На 1 марта текущего года внутренний государственный долг составил 9,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,8%.

В январе-феврале размещено внутренних валютных гособлигаций на 123,8 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций на сумму, эквивалентную 154,3 млн долларов и 34,1 млн рублей.

 Фото: pixabay

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