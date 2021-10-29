Внешний госдолг Беларуси в январе – сентябре уменьшился на 1,8% до 18,2 млрд долларов

В январе – сентябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1035,9 млн долларов, в том числе 836 млн долларов – правительства России, 155,3 млн долларов – МБРР, 20 млн долларов – Фонда международного развития ОПЕК, 14,9 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая, 9,7 млн долларов – ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга в январе – сентябре 2021 года составило 1381,3 млн долларов, из которых 608,8 млн долларов – правительства и банков России, 406,9 млн долларов – банков Китая, 276,6 млн долларов – ЕФСР, 83,4 млн долларов – МБРР, 4,9 млн долларов – ЕБРР и СИБ, 0,7 млн долларов – Товарно-кредитной корпорации США.Государственный долг Беларуси на 1 октября составил 57,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 0,7 млрд рублей, или на 1,3%.Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября составил 11,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 14,4%.В январе – сентябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 817,5 млн долларов и 191 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 132 млн долларов и 92,2 млн рублей.