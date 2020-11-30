Внешний государственный долг Беларуси на 1 ноября настоящего года составил 18,1 млрд долларов, увеличившись с января на 1 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,8%, информирует БЕЛТА.
В январе – октябре привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 2 548,9 млн долларов, в том числе 1 391,5 млн долларов – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, 505 млн долларов – правительства и банков России, 500 млн долларов – ЕФСР, 89,7 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая, 54,7 млн долларов – МБРР, 8 млн долларов – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе – октябре равняется 1 388,2 млн долларов, из которых 617,6 млн долларов – правительству и банкам России, 390,7 млн долларов – банкам Китая, 264,8 млн долларов – ЕФСР, 111,6 млн долларов – МБРР, 2,8 млн долларов – ЕБРР и СИБ, 0,7 млн долларов – Товарно-кредитной корпорации США.
Государственный долг страны на 1 ноября равняется 57,9 млрд рублей и стал больше по сравнению с началом текущего года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%.
Внутренний государственный долг на 1 ноября равняется 10,2 млрд рублей, что увеличилось с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,2%.
В январе – октябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, равную 297,5 млн долларов и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 586,9 млн долларов и 173,5 млн рублей.
Фото: pixabay.com
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Внешний госдолг Беларуси в январе – октябре стал больше на 5,8% и составил 18,1 млрд долларов
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