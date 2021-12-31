Внешний госдолг Беларуси в январе – ноябре уменьшился на 2,1% до 18,2 млрд долларов

В январе – ноябре текущего года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1164,9 млн долларов, погашение внешнего государственного долга составило 1515,6 млн долларов.Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил 58,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 0,5 млрд рублей, или на 0,9%.Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 11,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,0 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,0%.В январе – ноябре 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 1237,7 млн долларов и 191,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 333,1 млн долларов и 145,0 млн рублей.