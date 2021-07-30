Внешний госдолг Беларуси в январе – июне уменьшился на 0,6%, до 18,5 млрд долларов

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В январе – июне 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 729,3 млн долларов, в том числе 629 млн долларов – правительства России, 82,5 млн долларов – МБРР, 14,9 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая, 2,9 млн долларов – ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга в январе – июне 2021 года составило 881,2 млн долларов, из которых 364,5 млн долларов – правительства и банков России, 214,4 млн долларов – банков Китая, 238,5 млн долларов – ЕФСР, 59,9 млн долларов – МБРР, 3,2 млн долларов – ЕБРР и СИБ, 0,7 млн долларов – Товарно-кредитной корпорации США.Государственный долг Беларуси на 1 июля 2021 года составил 58,2 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,4 млрд рублей, или на 0,7%.Внутренний государственный долг по 1 июля составил 11,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,6 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,4%.В январе – июне 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 747,7 млн долларов и 137 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 26,1 млн долларов и 92,2 млн рублей.