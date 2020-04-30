Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+1 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Внешний госдолг Беларуси в I квартале снизился на 2,9% до 16,6 миллиарда долларов

Внешний госдолг Беларуси в I квартале снизился на 2,9% до 16,6 миллиарда долларов

Внешний госдолг Беларуси на 1 апреля 2020 года составил 16,6 миллиарда долларов, уменьшившись с начала года на 0,5 миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства финансов.

Фото: БЕЛТА

В январе — марте 2020-го привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 247,7 млн долларов: 222,7 млн долларов — правительства и банков РФ; 12,8 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 8,0 млн долларов — МБРР; 4,2 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе — марте 2020 года составило 504,9 млн долларов: 221,6 млн долларов — правительству Российской Федерации; 171,2 млн долларов — банкам Китая; 88,3 млн долларов — ЕФСР; 22,0 млн долларов — МБРР; 1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,5 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,9 млрд рублей, или на 19,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

В январе — марте 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 160 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 157,4 млн долларов и 69,1 млн рублей.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совещание по иностранной помощи, рост цен на нефть и открытие фонтанов в Гомеле. Главное за четверг
Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские
Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания
Гороскоп на 2 мая
Apple упростила разблокировку iPhone Face ID для тех, кто в маске
Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде
Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Фотофакт. Невероятная красота террасных полей уезда Юаньян на заре
Apple и Google помогут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слабоумие и коронавирус
Могилевская молодежь передала медикам средства защиты и слова благодарности
Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров»
Психолог рассказал, как правильно вести себя в самоизоляции
Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"
Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце
Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше
Италия поставила новый рекорд по вылечившимся от коронавируса
Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре
Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Освобожденный труд
Авторы
СКАНИРУЙТЕ