Внешний госдолг Беларуси в I квартале снизился на 2,9% до 16,6 миллиарда долларов

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В январе — марте 2020-го привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 247,7 млн долларов: 222,7 млн долларов — правительства и банков РФ; 12,8 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 8,0 млн долларов — МБРР; 4,2 млн долларов — ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга в январе — марте 2020 года составило 504,9 млн долларов: 221,6 млн долларов — правительству Российской Федерации; 171,2 млн долларов — банкам Китая; 88,3 млн долларов — ЕФСР; 22,0 млн долларов — МБРР; 1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,5 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,9 млрд рублей, или на 19,9%.Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.В январе — марте 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 160 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 157,4 млн долларов и 69,1 млн рублей.