Внесены изменения в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: что поменяется в работе милиционеров

Поправки внесли в статьи о проверочной закупке, когда у гражданина или организации для проведения оперативно-разыскных мероприятий приобретают необходимые предметы, документы или сведения без дальнейшего сбыта. Для повторного проведения такой процедуры теперь нужно постановление с санкции прокурора или его заместителя.Кое-что поменяли и в контроле электросвязи при проведении оперативно-разыскных действий. Так, например, если милиционеры установят, что гражданин, находящийся под контролем, пользуется другими каналами связи (вторым телефоном или еще одним ящиком электронной почты и т. д.), то действия в рамках оперативного мероприятия будут продолжены по этим каналам без вынесения нового постановления.До дополнений в законе было утверждено, что материалы дела, не содержащие сведений о гражданах, в отношении которых проводились мероприятия, запрещалось передавать в суд или органы уголовного преследования. Теперь исключение составят материалы дел, которые содержат информацию о запланированном, совершаемом или об уже совершенном преступлении.