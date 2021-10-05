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Внесены изменения в порядок формирования цен на лекарства и медизделия

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября подписал Указ № 383, которым вносятся изменения в Указ "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику" от 11 августа 2005 года № 366. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Фото: БЕЛТА

Для увеличения объемов продаж многие производители предоставляют аптечным сетям финансовые и товарные скидки, размер которых в настоящее время не учитывается при формировании цены. После вступления изменений в силу оптовые и торговые надбавки будут применяться к отпускным ценам организаций-изготовителей (контрактным ценам импортеров), уменьшенным на величину таких скидок.

Кроме того, для обеспечения единых подходов к ценообразованию негосударственным аптечным сетям по аналогии с государственными предоставлено право суммировать оптовую и торговую надбавки при формировании розничных цен.
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