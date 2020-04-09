Внесены изменения в декреты Президента по вопросам трудовых отношений

Александр Лукашенко сегодня подписал Декрет № 1, которым ряд действующих декретов Президента приводится в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года, информирует пресс-служба Главы государства.

Принятые ранее декреты откорректированы исходя из изменений, внесенных данным законом в Трудовой кодекс, в том числе в связи с включением в него положений о применении контрактной формы найма.

Кроме того, в целях безусловного выполнения требований Главы государства о недопущении случаев "пересаживания" руководителей, освобожденных от должностей по дискредитирующим обстоятельствам, предусматривается осуществление мониторинга трудоустройства таких лиц в течение пяти лет после увольнения.