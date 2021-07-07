На ОАО "Гродно Азот" 7 июля примерно в 11:25 случилась внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Такая информация размещена на сайте предприятия.
В настоящий момент определяются причины остановки. Когда они будут устранены, работники цеха приступят к пусковым операциям.
– В ходе них возможно будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета – кратковременное увеличение содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок, – уточняется в тексте сообщения.
Вместе с тем допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах урегулирован комплексным природоохранным разрешением, которое выдал территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
– После внеплановой остановки осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе СЗЗ с учетом направления ветра. Превышений установленных нормативов не зафиксировано. Угрозы городу, экологии и жителям нет, –говорится на сайте предприятия.
Уточняется, что информация по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне "Гродно Азота" каждые 24 часа размещается на официальном сайте предприятия.
Фото: БЕЛТА
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Внеплановая остановка цеха произошла на "Гродно Азоте"
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