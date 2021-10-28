Внедорожник Range Rover нового поколения представили в Лондоне

В экстерьере нового транспортного средства отчетливо прослеживаются фирменные черты внедорожника, но стилистика стала утонченнее. Автомобиль словно весь состоит из гладких поверхностей. Все переходы элементов друг в друга едва заметны. Плавные формы, накладки под днищем и активные заслонки для охлаждения тормозов сделали новый Range Rover самым аэродинамически эффективным премиальным внедорожником в мире. Коэффициент сопротивления равен 0,3.Профиль транспортного средства классический, а самое заметное отличие от предшественника – утопленные ручки дверей. Впервые в истории модели Range Rover примерил 23-дюймовые диски, при этом они не тяжелее меньших вариантов.Также наиболее заметно изменился дизайн кормы, но составная багажная дверь с электроприводом верхней и нижней створок сохранилась. Более того, сервоприводом оснащаются все боковые двери: механизмы работают на уклоне до десяти градусов, имеют защиту от защемления и ультразвуковые датчики, позволяющие рассчитывать безопасный угол открытия. А закрыть водительскую дверь можно нажатием педали тормоза.Вертикальные задние фонари скрыты сплошной черной глянцевой панелью. Новые диодные фары так же, как и у нового S-класса, имеют миллионы микрозеркал, которые формируют световой пучок, а также могут «рисовать» подсказки на дороге.В основу пятого поколения легла новейшая модульная платформа MLA-Flex, на которой будут построены практически все будущие модели концерна Jaguar Land Rover. Она рассчитана на продольное расположение двигателя внутреннего сгорания и электрификацию.Как и прежде, Range Rover предложен в двух вариантах, причем оба стали на 53 мм длиннее прежних машин, а колесная база выросла на 75 мм. Исполнение Long на 200 мм длиннее.Известно, что на российском рынке новый Range Rover будет представлен в трех версиях. Две из них – с рядным шестицилиндровым турбодизелем 3.0. У начальной модификации D250 этот мотор выдает 249 л.с. и 600 Нм, а у версии D350 отдача составляет 350 л.с. и 700 Нм. Время разгона до сотни составляет 8,3 с и 6,1 соответственно. На вершине гаммы оказалась версия P530 с бензиновым турбомотором V8 4.4 мощностью 530 лошадиных сил и 750 Нм. Такой Range Rover разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с.На других рынках появится заряжаемый от сети гибрид PHEV (это рядный мотор 3.0 в двух версиях на 440 и 510 сил, а также батарея на 38,2 киловатт-часа, на ней можно проехать 100 км без запуска ДВС). А в 2024 году Range Rover впервые выйдет в полностью электрической модификации.Фото: скриншот видео