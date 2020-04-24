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Вместо модных шуб — маски

Еще вчера известный в Беларуси и далеко за ее пределами дизайн-центр GNL унитарного предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» шил высококлассные меховые изделия, а сегодня, подобно многим швейным предприятиям страны, полностью переключился на производство защитных масок.

За короткое время перестроили технологический процесс, получили все необходимые документы. Ткань закупили на Оршанском льнокомбинате. Производство достаточно трудоемкое  много ручной работы. Но к этому работникам предприятия не привыкать: с модными шубами хлопот не меньше.

Изделия многоразовые  их можно стирать и утюжить. Уже удовлетворили собственную потребность организаций Белкоопсоюза, начата отгрузка в адрес сторонних потребителей, в том числе в аптечную сеть.

Кстати. В системе потребкооперации 35 швейных цехов, осуществляющих пошив штучных изделий  повязок, салфеток. Среднесуточная производственная мощность — 7 тыс. штук. По состоянию на 14 апреля пошито 200 тыс. изделий.

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Фото: Виталий ЕФИМЕНКО
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