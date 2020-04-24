Вместо модных шуб — маски

Еще вчера известный в Беларуси и далеко за ее пределами дизайн-центр GNL унитарного предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» шил высококлассные меховые изделия, а сегодня, подобно многим швейным предприятиям страны, полностью переключился на производство защитных масок.

За короткое время перестроили технологический процесс, получили все необходимые документы. Ткань закупили на Оршанском льнокомбинате. Производство достаточно трудоемкое — много ручной работы. Но к этому работникам предприятия не привыкать: с модными шубами хлопот не меньше.

Изделия многоразовые — их можно стирать и утюжить. Уже удовлетворили собственную потребность организаций Белкоопсоюза, начата отгрузка в адрес сторонних потребителей, в том числе в аптечную сеть.

Кстати. В системе потребкооперации 35 швейных цехов, осуществляющих пошив штучных изделий — повязок, салфеток. Среднесуточная производственная мощность — 7 тыс. штук. По состоянию на 14 апреля пошито 200 тыс. изделий.