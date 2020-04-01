Вместо "Евровидения — 2020" проведут специальный концерт

—заявил Йон Ола Санд, исполнительный директор "Евровидения".Специальный концерт Europe Shine A Light покажут 16 мая в 22.00 по минскому времени (21.00 CEST), во внеконкурсном формате оно отметит песни представителей 41 страны, которые были заявлены на смотр в 2020 году. Планируется, что музыканты споют хит "Евровидения — 2019" с объединяющим текстом, который подходит для текущей мировой ситуации. В шоу также примут участие звезды "Евровидения" прошлых лет, они споют хиты песенного конкурса в культовых европейских местах.Вести программу будут нидерландские артисты Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.Концерт должен продлиться около двух часов. Более детальную информацию о составе и списке вещателей, которые будут транслировать его, обнародуют в ближайшие недели. Шоу также будет транслироваться на официальном YouTube-канале "Евровидения".