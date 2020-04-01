Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году из-за коронавируса отменили, проведут специальное шоу. В нем будут участвовать музыканты, которые должны были выступить этой весной, пишет БЕЛТА.
"Мы хотим объединить Европу 16 мая с помощью уникальной телевизионной программы в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, и членов Европейского вещательного союза в других странах показывать это шоу в духе единства и объединения", —заявил Йон Ола Санд, исполнительный директор "Евровидения".
Специальный концерт Europe Shine A Light покажут 16 мая в 22.00 по минскому времени (21.00 CEST), во внеконкурсном формате оно отметит песни представителей 41 страны, которые были заявлены на смотр в 2020 году. Планируется, что музыканты споют хит "Евровидения — 2019" с объединяющим текстом, который подходит для текущей мировой ситуации. В шоу также примут участие звезды "Евровидения" прошлых лет, они споют хиты песенного конкурса в культовых европейских местах.
Вести программу будут нидерландские артисты Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.
Концерт должен продлиться около двух часов. Более детальную информацию о составе и списке вещателей, которые будут транслировать его, обнародуют в ближайшие недели. Шоу также будет транслироваться на официальном YouTube-канале "Евровидения".
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Вместо "Евровидения — 2020" проведут специальный концерт
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