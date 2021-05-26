Вместо Бузовой: Дава станет новым ведущим проекта "Дом-2"

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После закрытия телестройки и перезапуска на новом канале исполнительница Ольга Бузова покинула реалити-шоу, на котором была ведущей много лет.Теперь подводить итоги на лобном месте будет Дава. Его соведущими остаются Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов., - прокомментировал свое назначение музыкант.