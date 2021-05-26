Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян станет новым ведущим телепроекта «Дом-2». Об этом сообщает издание Super.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала «Ю».
Фото: instagram.com/dava_m
После закрытия телестройки и перезапуска на новом канале исполнительница Ольга Бузова покинула реалити-шоу, на котором была ведущей много лет.
Теперь подводить итоги на лобном месте будет Дава. Его соведущими остаются Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.
- Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!, - прокомментировал свое назначение музыкант.
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Вместо Бузовой: Дава станет новым ведущим проекта "Дом-2"
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