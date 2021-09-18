«Вместе за безопасность»: милиционеры и спасатели провели профилактическую акцию для детей

Инспекция по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД Минска совместно с ИДН Октябрьского района, ГАИ, МЧС, ОСВОД организовали открытую площадку по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Главные темы – поведение на воде, пожарная безопасность и правила дорожного движения. Сотрудники подразделений продемонстрировали свои обмундирования, любой желающий смог примерить экипировку пожарного, сотрудника ГАИ, пройти онлайн-тест на знание правил дорожного движения, узнать подробнее о работе ОСВОД.
Детишек развлекали тематическими раскрасками, конкурсами, интерактивными играми, логическими задачками. По завершению праздника вручили вкусные подарки, буклеты от каждой службы.
– Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией, мы постоянно проводим такие встречи для несовершеннолетних. Дети с удовольствием знакомятся с нашей профессией, узнают много полезной и важной информации, – рассказала инспектор ИДН Ленинского РУВД г. Минска майор милиции Екатерина Лисовская.
Фото Ленинское РУВД