Вместе со вторым сезоном «Пацанов» выйдет короткометражка о Билли Бутчере

Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в интервью изданию Collider рассказал, что вместе со вторым сезоном выйдет короткометражный фильм об одном из главных героев Билли Бутчере в исполнении Карла Урбана.

По словам создателя сериала, короткометражку не снимали отдельно – материал для нее собрали из вырезанных сцен второго сезона. Первоначально планировалось раскрыть, что произошло с Мясником за две недели отсутствия – до того, как он объединился с командой, однако в ходе производства стало понятно, что эти сцены тормозят сюжет серии, поэтому их вырезали.

Однако полностью отказываться от снятого материала не стали и решили использовать его в другом формате. Собрать все в короткометражку решили в том числе потому, что отсылки к этим эпизодам есть в сериях второго сезона.

Кроме того, Крипке сообщил, что Amazon выделил на производство второго сезона больше денег, и это позволило увеличить количество спецэффектов и экшен-сцен. В продолжении сериала также будет расширена роль Джанкарло Эспозито, сыгравшего главу корпорации Vought Стэна Эдгара.

Второй сезонов «Пацанов» выйдет на Amazon 4 сентября.