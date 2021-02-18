Повестка переговоров в Сочи, бесперспективность санкций и заслуженная награда. Итоги встречи Президента с Государственным секретарем Союзного государства

— И я в докладе, и вообще выступающие были довольно откровенны, говорили то, что они думали. Поэтому на все вопросы получены ответы. Думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад, и так далее… Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках Союза Беларуси и России.
Актуальная повесткаПродолжая тему Всебелорусского народного собрания, Президент отметил, что после этого форума мониторится ситуация, чтобы понимать и чувствовать, чем дышит общество. Ведь на Собрании обсуждались самые разные вопросы. Все это планируется обобщить и опубликовать по отдельным направлениям.
Естественно, затрагивался на всенародном форуме и внешнеполитический блок. В том числе отношения с Россией, которая, как заявил в своем выступлении Александр Лукашенко, была и будет основным экономическим партнером и стратегическим союзником Беларуси. В связи с этим белорусский лидер анонсировал скорую встречу с Президентом России. Ранее о такой встрече сообщали и в Кремле. Тему сразу же подхватили вездесущие эксперты, и, как водится, некоторые тут же стали распространять разного рода небылицы и домыслы. В том числе и о том, что Лукашенко, дескать, едет просить у Москвы аж три миллиарда долларов. Глава государства советует успокоиться таким «прогнозистам»:
— Вы видели, мы подписывали на этот год документы по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего там ходить и просить?
Немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить.А вот сверить часы по животрепещущим вопросам, которые затрагивают сегодня наши общие интересы, самое время. В том числе это касается обеспечения обороны, безопасности нашего государства. Александр Лукашенко добавил, что во время визита в Россию есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Умеем всёОдним из актуальных вопросов повестки дня является санкционная проблематика. Впрочем, Александр Лукашенко уверен, что она излишне раздута:
— Россию так же, как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось.
Я так прикинул: боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить, за исключением некоторых деталей. Так мы в течение трех-пяти лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал! И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась, я уже не говорю про Казахстан и другие республики, которые недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос — договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым.По мнению Президента, наши страны вместе могут успешно работать во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее:
— Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два!
В подтверждение своих слов Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что в рыночной Японии составляются тысячи планов и балансов. То же самое в Китае. Еще один фактор успеха — железная дисциплина. Президент в связи с этим рассказал о давнем разговоре с одним из японцев во время посещения зимней Олимпиады в Нагано. На вопрос, в чем разница между Японией и бывшими советскими республиками, японец ответил, что в его стране решение принимает один человек, а 99 без обсуждения исполняют. А у вас, говорит, 99 рассуждают, принимают решения, а одному приходится что-то делать.
— Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать, — уверен Александр Лукашенко.
Ситуация возможностейЧто касается санкций, белорусский лидер считает, что не следует переживать по поводу их введения:
— Хорошо, вводите, но свои товары будете потреблять у себя, на наш рынок не придете. А это все-таки 150 миллионов человек. Через Беларусь и Россию расходится огромное количество товаров. Понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем: ах, санкции, мы умрем… Да не умрем! Сергей Лавров (министр иностранных дел России. — Прим. ред.) правильно сказал, жестко, молодец: «Не надо против нас войнушку какую-то затевать, мы можем ответить. Если хотим жить мирно, надо действительно готовиться к войне». Мы, конечно, люди не военные и не хотим воевать, нам не надо, мы наелись. Но тем не менее вы видите, что происходит вокруг.
Президент считает необходимым обсудить все эти вопросы на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства:
— Нам надо уже начинать в очном формате работать и двигаться. Надо использовать ситуацию. Ситуация непростая, но это ситуация возможностей. Быстро развернемся — будем работать лучше.Пример того, как следует использовать эти возможности, наша страна показала на фоне пандемии. В отличие от других мы не остановили экономику, не закрыли предприятия. Как итог, за январь только промышленность прибавила девять процентов.
— Не потому, что мы великие. А потому, что многие экономики мира перестали работать. Поэтому есть хорошие вещи, сконцентрировавшись на которых, мы можем получить и хороший эффект, — подчеркнул Александр Лукашенко.
С любовью к БеларусиБыл у этой встречи и определенный символический подтекст. В ближайшее время Григорий Рапота должен завершить работу на посту Государственного секретаря Союзного государства в связи с истечением срока полномочий. Правда, официальное решение, обращает он внимание в беседе с журналистами, пока не принято. Тем не менее общение с Президентом Беларуси для Госсекретаря — это ко всему прочему еще и возможность поблагодарить за долгие годы работы. Весьма, подчеркивает, комфортной:
— Я хотел бы поблагодарить тех, кто моментально откликался на любые запросы, просьбы о встрече. Я это очень ценю и считаю, что, если нам удастся сохранить эту атмосферу, это будет хорошим залогом для дальнейшего развития.
Отдельное спасибо — Александру Лукашенко:
— Не было случая, чтобы вы когда-то не откликнулись на любой запрос, любую просьбу, пожелание и как-то не среагировали. Это создает хорошую рабочую обстановку. Даст Бог, она и дальше будет сохраняться — в Посткоме и других наших структурах. Там есть еще резервы. И я готов в любом качестве помогать новым людям, которые будут там работать.
В должности Госсекретаря Союзного государства Григорий Рапота, к слову, проработал почти десять лет. Впрочем, с Беларусью связана не только эта строчка в его биографии. Скажем, в течение шести лет, с 2001 по 2007 год, он занимал должность генерального секретаря
ЕврАзЭС. Поэтому не скрывает эмоций: он всегда будет привержен нашей стране. Тем более искренне считает, что белорусско-российские отношения важны не только собственно для Беларуси и России, но и для всего постсоветского пространства:
— Где бы я ни находился, где бы ни работал, сердце мое остается здесь, в сфере российско-белорусских отношений. И у меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых задумок.ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА
Общение во Дворце Независимости не обошлось без приятного момента. Напомним, в этот вторник Президент подписал указ о награждении Григория Рапоты орденом Почета за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России. В четверг Александр Лукашенко лично вручил орден.
— Вы его заслужили, — обратился к гостю Президент.
— Служу Союзному государству! — отчеканил Григорий Рапота.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вот что сказал Григорий Рапота о белорусско-российских отношениях в беседе с журналистами:
♦ В связи со сменой караула хотелось бы, чтобы если в каких-то вопросах достигнута динамика, то желательно ее сохранить. Если какие-то проблемы остались нерешенными, то, конечно, надо бы сделать все, чтобы они решались. Говорили и об экономической составляющей, о том, насколько важны вопросы взаимного доверия. Это серьезная тема, которая выстраивается годами и легко разрушается, если этому не уделять должного внимания.
♦ У нас очень много сделано для того, чтобы россияне не чувствовали себя иностранцами в Беларуси, а белорусы не чувствовали себя иностранцами в России. Сделано очень многое с точки зрения возможностей свободного передвижения, устройства на работу, получения медицинской помощи, медицинского страхования, пенсионных дел и многого другого из того, что является повседневной заботой людей.
♦ У меня ни на минуту не было сомнений, что интеграция нужна для благополучия двух народов. Но хотелось бы как можно больше совместных крупных проектов. Это могут быть транспортные проекты, научные. Например, группа энтузиастов объединила усилия в вопросах технологического освоения Арктики. Мы обнаружили, что есть много технологических достижений как в Беларуси, так и в России в сфере строительства, природоохранных действий, машиностроения, которые могли бы успешно использоваться в условиях Арктики для того, чтобы обеспечить более комфортную жизнь людей. Считаю также, что Россия и Беларусь недостаточно связаны современными транспортными магистралями. Это должны быть высокоскоростные железные дороги, соответствующие уровню XXI века автомобильные трассы, которые не просто соединяют Россию и Беларусь, но и выходят за пределы этих стран. Делают нас с вами мостом между Азией и Европой.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За годы интеграции Беларуси и России товарооборот между нашими странами увеличился почти в шесть раз (с 5,2 млрд долларов в 1995 году до 29,5 млрд долларов в 2020 году). Достигнуты значительные успехи в вопросах обеспечения равных прав граждан в образовании, медицине, трудоустройстве. Сегодня кооперацией связано более восьми тысяч предприятий двух государств. Россия остается основным торговым партнером Беларуси, доля которого в прошлом году равнялась 47,9 процента стоимостного объема внешней торговли товарами. На долю России в 2020 году пришлось 3593,2 млн долларов, или 41,4 процента, от общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций.
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