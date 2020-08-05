Вложения в сельское хозяйство, которые были сделаны с начала существования независимой Беларуси, принесли колоссальный эффект экономике. Мнение.

Такое мнение озвучил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей БОГДАНОВ, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию:

- Глава государства абсолютно прав: те вложения в сельское хозяйство, которые были сделаны с начала существования независимой Беларуси, принесли колоссальный эффект экономике. Многие помнят 90-е годы с пустыми полками, очередями, талонами… Да я и сам помню пустой холодильник, хотя родители получали зарплаты, но купить было практически нечего. В то время была огромная доля продовольственного импорта, республика практически ничего не экспортировала. Однако благодаря проводимой Президентом политике, наша страна смогла в короткие сроки переломить ситуацию, полностью обеспечив продовольственную безопасность государства, и более того сформировать значительный экспортный потенциал!

Алексей Богданов добавляет, что страна не пошла на те реформы, которые в свое время некоторые эксперты нам настойчиво предлагали: разделить землю на мелкие кусочки и раздать.

- Если бы мы это сделали, то республика потеряла бы крупно-товарное производство и не смогла бы конкурировать с крупными транснациональными корпорациями ни внутри страны, ни на внешних рынках.

Сегодня страна производит огромный ассортимент продовольственных товаров и ежегодно наращивает объемы экспорта. В прошлом году мы установили рекорд: экспорт продовольствия осуществлялся в 104 страны мира. Беларусь входит десятку мировых экспортеров мяса, занимает третью строчку по экспорту масла, по сырам – у нас четвертое место в мире. Достижения большие.