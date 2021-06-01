Морковь способствует нормальному обмену веществ, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, но не улучшает зрение. Миф о пользе овоща для глаз появился еще в годы Второй мировой войны и существует до сих пор. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Морковь крайне полезна. В ней много витамина А, который применяется при лечении куриной слепоты, – заявил врач.
При этом специалист отметил, что овощ зрение не улучшает. Подобный миф в годы Второй мировой войны искусственно был запущен британцами.
– Они изобрели инфракрасные объективы, позволяющие видеть в темноте. Но чтобы немцы не догадались раньше времени, стали утверждать, что их пилоты едят морковь, поэтому они имеют отличное зрение и видят даже в темноте. Этому, конечно, не поверили, но миф остался, – резюмировал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Влияние моркови на остроту зрения оказалось мифом
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