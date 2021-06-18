Власти города решили отключить водоснабжение из-за повышенной мутности воды, уточняет ТАСС.
Мэр Ялты Янина Павленко обратилась к горожанам с просьбой «запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически во всем регионе».
Она отметила, что в Ялте сформируют графики подачи воды населению, и сообщила, что в нескольких частях города временно отключат электроэнергию. Известно, что около 2,7 тысячи человек в Ялте остались без света из-за технологических нарушений в сетях.
Напомним, ранее стало известно, что власти Ялты перекрыли проезд в центр города. Причина – в последствиях разбушевавшейся стихии. Шли продолжительные сильные дожди, из берегов вышли реки. Как результат, в части города возникли подтопления. В Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Проводится эвакуация населения, сообщений о жертвах нет.
Согласно прогнозам погоды в регионе сегодня ожидаются обильные осадки: сильный дождь, грозы, град.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
544
Власти Ялты просят жителей запасаться водой – почти во всем регионе отключили ее подачу
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter