Власти Якутии пригласили Ди Каприо на Всемирный саммит по вечной мерзлоте

Ранее активисты заявляли, что добились реакции Ди Каприо на просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами, но Айсен Николаев отметил: никаких предложений от Ди Каприо или его представителей в республику не поступало.Вместе с тем глава Якутии подчеркнул, что знает о том, как актера беспокоит изменение климата. В связи с этим Николаев пригласил Ди Каприо стать спикером на Всемирном саммите по проблемам вечной мерзлоты: