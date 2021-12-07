Власти Якутии пригласили Ди Каприо на Всемирный саммит по вечной мерзлоте

Глава Якутии (РФ) Айсен Николаев пригласил знаменитого актера Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который пройдет в республике в 2023-м. Подробности сообщает РИА Новости.
Ранее активисты заявляли, что добились реакции Ди Каприо на просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами, но Айсен Николаев отметил: никаких предложений от Ди Каприо или его представителей в республику не поступало.
Вместе с тем глава Якутии подчеркнул, что знает о том, как актера беспокоит изменение климата. В связи с этим Николаев пригласил Ди Каприо стать спикером на Всемирном саммите по проблемам вечной мерзлоты: «Приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить - и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты».