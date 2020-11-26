Власти Великобритании заявили, что страну ждет крупнейшее за 300 лет падение ВВП

Глава Минфина страны Риши Сунак заявил, что экономика Великобритании в 2020 году сократится на 11,3%, сообщает РБК.
Причина резкого падения производства – последствия пандемии коронавируса. Как уточнил Риши Сунак, восстанавливаться экономика Великобритании будет несколько лет.
«По мере ослабления ограничений ожидается, что экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в следующем году, на 6,6% – в 2022 году, затем на 2,3%, 1,7% и 1,8% в последующие годы, – уточнил он. – Экономический ущерб, скорее всего, будет долгим. Это означает, что в 2025 году объем экономики будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось в марте».
Также глава британского Минфина добавил, что пандемия привела к росту внешнего долга страны. По его словам, ожидается, что в 2020 году Великобритания займет в общей сложности £ 394 млрд, или 19% ВВП – это максимальный уровень заимствований для страны в мирное время.
Отметим, что по количеству случаев заражения коронавирусом Великобритания занимает 7-е место в мировом списке – там зарегистрировали 1,5 млн заболевших.
Фото: pixabay.com
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