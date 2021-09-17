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Власти Великобритании смягчают правила въезда в страну

Какие теперь правила въезда в Соединенное Королевство, пишет ТАСС.


Как рассказал глава британского минтранса Грант Шэппс, с 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на COVID-19 по приезде в Великобританию из большинства стран мира.

Министр обратил внимание на тот факт, что пойти на подобный шаг Соединенному Королевству позволяет успех программы массовой вакцинации населения. Напомним, она охватила около 90% жителей страны старше 16 лет.

Фото: pixabay.com
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