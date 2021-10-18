Власти Великобритании планируют строительство новой АЭС для снижения выбросов

Власти Великобритании могут объявить о финансировании новой АЭС с целью снижения углеродных выбросов в рамках стратегии Net Zero, передает ТАСС.
По данным издания The Telegraph, которое ссылается на источники в правительстве, финансирование, скорее всего, получит АЭС Sizewell в графстве Саффолк. Это проект EDF Energy – британской интегрированной энергетической компании, полностью принадлежащей Франции.
Отмечается, что государственное финансирование подразумевает не только прямые инвестиции, но и введение гарантированной фиксированной стоимости за каждую единицу энергии, производимую на объекте. По подсчетам EDF Energy, новые мощности Sizewell позволят обеспечивать примерно шесть миллионов домов низкоуглеродной энергией на протяжении примерно 60 лет.
Издание приводит слова представителя правительства, который подчеркнул важность сектора ядерной энергетики.
– Мы стремимся одобрить как минимум еще один крупномасштабный ядерный проект в ближайшие несколько лет, чтобы укрепить энергетическую безопасность и создать тысячи рабочих мест, – сказал он.
Согласно сведениям The Telegraph, данные о финансировании могут появиться в преддверии выборов 2024 года, когда власти представят соответствующий план. Предполагается, что в 150-страничном документе будет подробно описано, как именно Борис Джонсон планирует выполнить обещание уменьшить выбросы углерода в Великобритании до "чистого нуля" к 2050 году.
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