Авдонин: власти Украины не способны обеспечить защиту национальных интересов своего народа

В Украине предложили ввести паспорт негражданина. Своим мнением об этом поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» аналитик БИСИ Алексей Авдонин.
– Такие заявления делаются, чтобы сделать ту или иную идею публичной или запустить ее в обсуждение. Модель типичная для государств, которые попали в оккупацию странами коллективного Запада. Такие заявления говорят о том, чтобы дальше делать слабым народ. Как только введут паспорт негражданина, они перестанут быть нацией – начнут разделяться на народности. Следующим этапом станет вопрос о создании концентрационных лагерей. Мир уже не тот, каким был в нашем сознании. Они пытаются создать мир неофеодализма. Украинская власть не способна обеспечивать защиту национальных интересов своего народа. Результат – страна может исчезнуть как субъект международных отношений, – поделился мнением аналитик.
По его словам, это может продлиться до тех пор, пока украинский народ не восстанет против этой оккупации и не поймет, что только в единстве, ориентации на саморазвитие можно сохранить себя как нацию и государство.
– Украинская нация болеет, – добавил эксперт.