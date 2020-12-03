Правительство Таиланда планирует на определенный срок отказаться от массового туризма после пандемии COVID-19. Об этом стало известно из заявления главы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, пишет ТАСС.
Ютасак Супасорн отметил, что королевству нужно обновить свою туристическую отрасль в период после коронавируса, а также увеличить на 30% средние расходы на душу населения.
– Больше никакого массового туризма. Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд<...> должен быть привлекательным местом, это означает, что мы обеспечим безопасность и гигиену, – приводит слова чиновника газета Bangkok Post.
Власти планируют, что в 2021 году их государство посетит около 8 млн туристов.
Фото: pixabay.com
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Власти Таиланда могут отказаться от массового туризма после пандемии COVID-19
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