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  2. Власти США выплатили $ 2,9 млрд авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии

Власти США выплатили $ 2,9 млрд авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии

Министерство финансов США выплатило 2,9 млрд долларов американским авиаперевозчикам, понесшим потери из-за пандемии нового коронавируса.


"Минфин произвел первые платежи пассажирским авиаперевозчикам в рамках программы помощи по зарплатам, выплатив в общей сложности 2,9 млрд долларов первоначальных платежей заявителям, в числе которых две крупные авиакомпании и 54 более мелких авиаперевозчика», — говорится в сообщении ведомства.

Средства должны быть направлены на выплату заработной платы сотрудникам, передает ТАСС. Минфин будет осуществлять дополнительные выплаты авиакомпаниям, заключившим соответствующее соглашение.

Из-за эпидемии коронавируса число авиапассажиров сократилось в США почти вдвое.

Фото: pixabay


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