Власти США считают, что в стране достаточно тест-систем для начала отмены карантина

В США достаточно тест-систем для выявления нового коронавируса, чтобы обеспечить первую фазу отмены карантинных мер. Об этом в эфире CNN заявил глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Стивен Хан.





"Мы убеждены, что у нас есть достаточно тестов для реализации первой фазы плана открытия Америки. Тем не менее, мы признаем необходимость не расслабляться и разрабатывать дополнительные тесты с целью их накопления", - сказал он. Эта оценка, по его словам, основана на проведении в США 1,1 млн анализов на коронавирус каждую неделю, пишет ТАСС.

Сейчас в США работают только магазины, торгующие товарами первой необходимости, и аптеки. Рестораны и кафе торгуют исключительно на вынос. Театры и кинозалы, музеи, спортзалы, учебные заведения закрыты. Планы отмены ограничений уже обнародовали 16 из 50 американских штатов.

По последним данным, число инфицированных в США превысило 867,4 тысяч человек, скончались более 49,8 тысяч.